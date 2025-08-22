В РФ могут расширить перечень профессий для альтернативной гражданской службы

Минтруд представил проект приказа, который расширяет список профессий и организаций для прохождения альтернативной гражданской службы в текущем году, сообщили в пресс-службе ведомства.

© Российская Газета

Проходить альтернативную гражданскую службу можно будет на должностях печатника, электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию, инструктора по трудовой терапии, токаря и парашютиста-пожарного. Общее число профессий альтернативно служащих достигнет 271.

"Количество предприятий, где можно пройти такую службу, увеличится с 1671 до 1792", - добавили в Минтруде.

Министерство разработало проект приказа с "учетом предложений федеральных и региональных органов власти". Документ уже опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, оно завершится 6 сентября 2025 года.