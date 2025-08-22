На Украине заявили о сильном ударе по Славянску и Краматорску

По Славянску и Краматорску в Донецкой народной республике (ДНР) был нанесен сильный удар. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

«Сильный обстрел Славянска и Краматорска продолжается, пишут местные паблики», — говорится в публикации.

Сколько раздалось взрывов и в каких частях городов, не уточняется. Информация о получивших повреждения объектах инфраструктуры также отсутствует.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по пункту временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Славянска. Для атаки был применен расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».