В Госдуме отреагировали на новый удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба»

Публицист и депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в разговоре с Рамблером прокомментировал очередной удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию.

Ранее сообщалось, что в ночь на 22 августа ВСУ нанесли новые удары по нефтепроводу «Дружба». О предыдущей атаке Киева в Будапеште и Братиславе сообщали в понедельник. Главы МИД Венгрии и Словакии Петер Сийярто и Юрай Бланар пожаловались Еврокомиссии на удары по нефтепроводу «Дружба» и призвали ЕК заставить Украину прекратить атаки. Дипломаты заявили, что из-за нового удара по инфраструктуре «Дружбы» поставки нефти в Венгрию и Словакию из России могут быть прекращены минимум на пять дней.

Ударами по нефтепроводу Киев преследует цель «отомстить» тем, кто не одобряет его позицию. И то, что эта «месть» вызовет еще большее неодобрение, его не волнует. Киев надеется таким образом шантажировать Венгрию и Словакию, мол, если вы будете пытаться блокировать европейские поставки и платежи [в адрес Украины], то впредь вам придется обходится без российской нефти. Так что, на мой взгляд, это не просто месть, но еще и шантаж. Анатолий Вассерман Публицист, интеллектуал и депутат Госдумы

Вместе с тем парламентарий выразил сомнения в том, что Венгрия и Словакия поддадутся давлению со стороны Украины.

«Это маловероятно. Практически все серьезные политические деятели знают, что требования шантажиста исполнять нельзя. Как только их исполнишь, он выкатит новые требования», - отметил Вассерман.

Провокации Киева «будут продолжаться до конца существования террористической организации под названием Украина», добавил депутат.

«Поэтому урегулирование конфликта должно означать в первую очередь полную ликвидацию этой организации с последующим самоопределением русского большинства тех земель, которые пока ею заняты», - сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил премьеру Венгрии Виктор Орбану, что очень зол из-за удара ВСУ по нефтепроводу «Дружба».