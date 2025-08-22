Рютте заявил о «двух уровнях» гарантий безопасности для Украины

Гарантии безопасности для Украины будут состоять из двух уровней. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает «Коммерсантъ».

Он отметил, что гарантии должны быть такими, чтобы «РФ больше никогда не пыталась забрать у Украины ни квадратного километра». В связи с этим, по словам Рютте, они будут состоять из двух уровней, первый из которых предполагает заключение мирного соглашения.

«Но ключевым является укрепление Вооруженных сил Украины. США, НАТО будут в этом участвовать», — сказал он.

Рютте добавил, что за месяц страны альянса закупили у Вашингтона и уже поставили ВСУ вооружений на 1,5 миллиарда долларов, эта работа будет продолжена.