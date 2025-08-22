RT: в РФ находятся около 6000 пленных украинских бойцов

Порядка 6000 пленных украинских военнослужащих в настоящее время находятся на территории РФ. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в силовых ведомствах. В материале уточняется, что бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) содержат в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Некоторые из них находятся под стражей с весны 2022 года. "На Украине в статусе военнопленного пребывает около 1000 россиян", — добавил источник. 14 августа Москва и Киев осуществили обмен пленными военнослужащими. Украина освободила 84 российских бойца. РФ передала Украине столько же пленных солдат ВСУ. Посреднические усилия гуманитарного характера двум странам оказали Объединенные Арабские Эмираты. Изначально возвращенных военных Вооруженных сил РФ направили в Белоруссию, где им была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь. Впоследствии их самолетом транспортировали в Московскую область для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях российского министерства обороны.