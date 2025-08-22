Третью мировую войну можно предотвратить только в том случае, если Россия, Белоруссия и Украина объединятся. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

По мнению Дмитрука, в таком случае Запад поймет, что у него нет шансов, и не начнет конфликт. В противном случае «большая война» неизбежна.

Депутат также заявил, что Европа поддерживает Владимира Зеленского лишь потому, что хочет стать такой же. У элит в ЕС есть глобальная идея, что военную диктатуру нужно установить во всех европейских государствах.

«Мы с вами можем посмотреть на конкретные примеры в Молдавии, в Румынии, где реально большинство голосов получили альтернативные партии, но «выиграли» те, кто получил поддержку от стран Запада, — сказал Дмитрук.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявлял, что новая мировая война уже началась. Вместе с тем он отметил, что противостояние проходит в непривычном формате.