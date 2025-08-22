Украина атакует нефтепровод «Дружба» не для того, чтобы остановить транзит российской нефти, а чтобы вынудить Москву предпринять решительные ответные действия. Об этом заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Юшков утверждает, что атаки на атомные электростанции — это часть стратегии украинского руководства, цель которой — сорвать любые мирные инициативы. По словам собеседника, «Украина уже неоднократно била по нефтепроводу «Дружба», прерывая поставки».

«Характерно, что они делают это не для того, чтобы прекратить поставки российской нефти в Европу, а именно в Венгрию и Словакию. Если бы Украина хотела перекрыть поставки, она просто прекратила бы транзит, перекрыла бы вентиль на своей территории, но она этого не делает», — подчеркнул Юшков.

Он также заявил, что украинская сторона «специально бьет по нефтепроводу, таким образом пытается спровоцировать Россию на какой-то очень жесткий ответ». В этой связи она «обстреливает атомные электростанции, нефтеперерабатывающие заводы», добавил Юшков.

По его словам, Киев пытается спровоцировать масштабную ответную реакцию России, чтобы представить ее перед международным сообществом как сторону, не готовую к переговорам, и гарантировать продолжение боевых действий для получения западной помощи.