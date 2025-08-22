Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал «катастрофическими» потери ВСУ, о которых ранее сообщили хакеры. Об этом депутат рассказал порталу NEWS.ru.

Ранее несколько хакерских группировок сообщили о взломе компьютеров и локальной сети сотрудников украинского генштаба. Хакеры привели оценки, согласно которым только за 2025 год ВСУ потеряли 621 тысячу человек убитыми и пропавшими без вести.

Журавлев призвал активно распространять эту информацию, чтобы о ней узнали в США, Европе и на Украине. Депутат подчеркнул, что Владимир Зеленский по-прежнему пытается убедить всех, что потери ВСУ незначительные.