Откуда массово запускали дроны на Волгоград

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что украинские беспилотники на Волгоградскую область могли запустить с территорий, «пока еще подконтрольных Украине». Об этом он рассказал «Аргументам и фактам»

Генерал-майор отметил, что дроны летят на предельно малой высоте, поэтому их непросто обнаружить. Липовой добавил, что радиус действия поставляемых Украине беспилотников составляет более тысячи километров.

«Поэтому летят с территории, подконтрольной пока еще Украине», - подчеркнул он.

Липовой добавил, что все беспилотники, направлявшиеся в Волгоградскую область, были нейтрализованы.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 22 августа над российскими регионами было перехвачено и уничтожено 54 украинских беспилотника. Военные уточнили, что одиннадцать из них были нейтрализованы над территорией Волгоградской области.