Генерал назвал количество оставшихся у ВСУ F-16

У Вооруженных сил Украины могло сохраниться пять-шесть американских истребителей F-16 из первой полученной партии, а также пять французских истребителей Mirage 2000. Как сообщает News.ru, об этом заявил заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.

Он отметил, что Mirage 2000 Киев не использует на передовой — скорее всего, на них выполняют учебно-тренировочные полеты.

«По-моему, один Mirage они потеряли то ли из-за отказа техники, то ли из-за языкового барьера. Для них это не панацея. У F-16 все на английском языке, у Mirage — все на французском», — отметил Попов.

Напомним, что в июне 2025 года депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что Украина потеряла пилота истребителя F-16 при отражении массированных атак российских беспилотников. Также депутат заявила о критической нехватке средств ПВО у украинской армии.