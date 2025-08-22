Авиация уничтожила базу спецназа ВСУ в лесу под Старой Гутой

Минобороны России опубликовало видео поражения пункта временной дислокации 3-го полка сил специальных операций ВСУ «Восток» в Сумской области. Кадры велись с беспилотника и зафиксировали момент удара.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, разведка обнаружила позицию украинского спецназа в лесном массиве у населенного пункта Старая Гута. После уточнения координат было принято решение о нанесении авиационного удара силами ВКС России.

По цели применили корректируемые авиабомбу ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. В результате пункт временной дислокации противника был уничтожен.

Ранее экипажи ВКС России нанесли удар по пунктам временной дислокации 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины и 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, а также по пункту управления беспилотниками 153-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.