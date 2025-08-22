Новобранец ВС России смог сбить украинский дрон-камикадзе, бросив в него собственный автомат — это произошло от неожиданности, а его боевые товарищи были в шоке от такого, рассказал RT штурмовик и разведчик Знахарь.

Знахарь ещё в 2014 году принимал участие в битве за донецкий аэропорт, а с начала СВО служит в батальоне «Сомали».

Он рассказал, что на передовой часто всё решают не только опыт и знания, но и везение.

«Смотрю на небо — летит дрон-камикадзе. Я ж им кричу, чтобы все врассыпную. Но от неопытности люди при виде беспилотника часто на автомате начинают кучковаться — сбиваться, как пингвины, в группу. Сам выстрелить из ружья не могу, чтобы дробью своих не задеть. Вроде послушались меня, рассыпались от «птички». И тут один парень от неожиданности берёт свой автомат и просто запускает им в дрон — и сбивает! Беспилотник закрутился, упал и, к счастью, не сдетонировал! Мы все в шоке были», — говорит Знахарь.

Другой военный, снайпер с позывным Тагил, рассказал RT, как бойцы ВСУ однажды помогли российским военным, которых засыпало в окопе: украинцы откопали их, чтобы потом вместе отправиться к позициям ВС России и сдаться в плен.