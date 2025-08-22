Глава немецкого союза военнослужащих, полковник Андре Вюстнер заявил, что Франции, Германии и Британии пришлось бы отправить на Украину не менее десяти тысяч солдат (каждой) в рамках гарантий безопасности. Об этом сообщает Reuters.

Президент США Дональд Трамп 18 августа встретился с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. После переговоров Трамп сообщил, что гарантии безопасности Украине могут предоставить несколько европейских стран «в координации с США».

Трамп исключил отправку на Украину американских сухопутных войск, но допустил возможность поддержки европейских сил в стране с воздуха. Источники Bloomberg сообщили, что гарантии могут включать отправку в страну «сил поддержки», мониторинг и обеспечение воздушного прикрытия. Россия не раз отвергала отправку на Украину сил из стран НАТО.

Вюстнер призвал лидеров Европы «не быть наивными», обсуждая переброску сил на Украину. Он подчеркнул, что каждой из стран пришлось бы отправить десятки тысяч военнослужащих на длительный срок.

«Недостаточно, чтобы горстка генералов и небольшие военные подразделения заняли командный пункт на Украине», - подчеркнули полковник.

По его мнению, размещение большого контингента за рубежом создало бы серьезную проблему для и без того перегруженных и недостаточно оснащенных европейских сил.

«Европейцы остаются военными карликами и уже с трудом выполняют новые обязательства перед НАТО, принятые на последнем саммите», - подчеркнул Вюстнер.

Он добавил, что Европа ещё далека от способности самостоятельно обороняться. Военный призвал ускорить вооружение и укрепление «европейской опоры НАТО».