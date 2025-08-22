Командир ВСУ подставил под авиаудар больше полусотни диверсантов

Командир украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл положение 60 бойцов, подставив их под удар российских войск. Ликвидация попала на видео, его публикует Telegram-канал «Mash».

Этим утром авиация нанесла мощный удар фугасной бомбой ФАБ-500 по командному пункту третьего полка Сил специальных операций ВСУ. Сообщается о ликвидации более полусотни военнослужащих.

Российские войска уничтожили батальон «Азова»* в ДНР

На видео можно заметить момент удара по ангару, в котором велась подготовка диверсантов для проникновения в Россию.

19 августа стало известно, что украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию России в Брянской области. Ее обнаружили в 40 километрах от границы в Комаричском районе, по ней нанесли удары.