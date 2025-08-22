Бельгия готова почти вдвое увеличить численность своей армии

Бельгия собирается увеличить численность своих вооруженных сил с 31 тыс. до 55,8 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

«Персонал армии должен быть расширен до 55,8 тыс. человек к 2035 году», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что задачей армии Бельгии станет подготовка к «конфликту высокой интенсивности в рамках коллективной обороны НАТО». Однако до этого задачи бельгийской армии сводились к «участию в локальных экспедиционных миссиях».

В мае сообщалось, что власти Бельгии приобретут до 300 переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun производства Польши.

До этого Бельгия предложила Украине военную помощь на сумму €1 млрд. Пакет помощи включает €216 млн на закупку снарядов калибра 155 мм в рамках чешской инициативы, €200 млн на противовоздушную оборону (ПВО) через германскую программу, а также поставки истребителей F-16, которые ранее состояли на вооружении бельгийских ВВС.