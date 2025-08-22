Бойцы ВС РФ рассказали о штурме еще одного населенного пункта в ДНР

Российские военные из 4-й гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ рассказали «Известиям» о взятии села Александро-Шультино в ДНР. Военнослужащий с позывным Хабик заявил, что перед штурмом ВС РФ проводили там разведку с воздуха.

В Минобороны России 21 августа сообщили о переходе Александро-Шультино под контроль российских сил. Военные подчеркнули, что это село стало последним населенным пунктом на пути к Константиновке с юго-восточного направления.

«Поселок находится относительно в низине. Обнаружение было достаточно сложным, но благодаря упорной работе всего батальона потихоньку с флангов выбивали, обходили», - рассказал военный, участвовавший в операции.

Он подчеркнул, что операция была грамотно спланирована. До начала штурма военные проводили разведку с воздуха и наносили удары по полученным координатам.

«Когда противник уже был ослаблен, мы нанесли завершающий удар. Зашли в населенный пункт и заняли его», - заявил военнослужащий с позывным Физик.

В Минобороны сообщали, что при штурме села ВС РФ использовали тактику малых групп, которая уже не раз показала свою эффективность. Военные отмечали, что солдаты ВСУ продолжали укрываться в подвалах домов Александро-Шультино.