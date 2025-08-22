Бомба уничтожила скопление боевиков ВСУ в Волчанске

Российские войска уничтожили скопление украинских боевиков на территории Волчанска в Харьковской области. Кадры нанесения бомбового удара опубликовал Telegram-канал «Северный Ветер».

Скопление военных 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявили в здании элеватора. По цели нанесли удар с помощью авиабомбы, а кадры объективного контроля подтвердили точное попадание по элеватору. Информации о потерях противника в результате удара в публикации нет.

На опубликованных кадрах запечатлено попадание авиабомбы, которое вызвало мощный взрыв у основания здания.

Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении масштабного группового удара по территории Украины. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, а также объекты энергетики, военные аэродромы, склады боеприпасов и позиции ракетных комплексов.