Иностранцы, завербованные ВСУ, переходят на сторону РФ

Иностранцы, изначально завербованные в украинскую армию, могут переходить на сторону российских подразделений по идейным соображениям, в качестве добровольцев. Как сообщает aif.ru, об этом заявил полковник запаса, руководитель ассоциации структур безопасности «Русь» полковник Роман Насонов.

Ранее в Верховной раде заявили, что иностранные наемники переходят на сторону России. Утверждается, что подталкивает их обычно больший заработок.

По словам Насонова, случаи перехода американских наемников на сторону ВС РФ маловероятны — за исключением тех, кто делает это по идейным соображениям. Однако с наемниками они и не работают.

«Мы можем работать только с профессионалами-контрактниками и добровольцами. Есть принципиальная разница, так как в нашем случае официально закрепляются ряд прав и полномочий. Кроме того, многие иностранцы, особенно из стран СНГ, переходят в гражданство Российской Федерации», — добавил военный эксперт.

При этом перешедшему на российскую сторону иностранцу можно доверять оружие только после максимально тщательной проверки. Некоторым, «несмотря на все ласковые речи», оружие все равно не дадут.