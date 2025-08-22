Названы последствия уничтожения штаба бригады ВСУ ударом трехтонной бомбы

Уничтожение штаба 77-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области означает потерю связи между подразделениями, что чревато резким снижением боеспособности сил противника, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Уничтожение штаба означает обрушения управления всей бригадой. Нет связи между подразделениями, частями батальона. Это буквально самое страшное, что может произойти: военные не знают, куда идти, как действовать. Начинается неразбериха, что, естественно, дает российским военным возможность для успешного рывка», — объяснил военный эксперт.

Он объяснил, что 50 военных, которые, как предполагается, были ликвидированы, — это практически весь штаб. Дандыкин не исключил, что жертвами могли стать и иностранные кураторы, находившиеся в расположении. Произошедшее, как отметил собеседник «Ленты.ру», особенно критично на Харьковском направлении, где идут активные бои.

«Бои идут, российские военные продвигаются. Это зона безопасности. Чем больше она будет, тем лучше для нас на переговорах и для безопасности в принципе. Противник, естественно, цепляется за территории, перебрасывает новые силы», — сказал Дандыкин.

Ранее сообщалось, что штаб было уничтожен ударом трехтонной фугасной авиабомбы ФАБ-3000. Мирных жителей пострадавших нет.