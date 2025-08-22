Российские войска ударили по штабу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области авиабомбой ФАБ-3000. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Была атакована 77-я аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ. Их штаб был расположен в подвале школы в селе Лесная Стенка. Порядка 30 солдат украинской армии были уничтожены, еще десятки оказались под завалами.

Источник отмечает, что данная бригада дважды с начала СВО награждалась украинским президентом Владимиром Зеленским.

ВСУ попали в плотный огневой мешок в ЛНР

Накануне ВС РФ нанесли удары по объектам украинских войск на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Черниговской области. Бомбы ФАБ-500 и ФАБ-3000 были сброшены на пункты дислокации ВСУ.

До этого Воздушно-космические силы РФ ударили авиабомбой ФАБ-3000 по мосту в Херсоне, который использовался для обеспечения логистики ВСУ.