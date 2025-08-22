ВСУ попали в плотный огневой мешок в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в плотный огневой мешок в лесах под Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«В лесах Кременной вооруженные формирования Украины оказались в плотном огневом мешке. Это место стало для них ловушкой», — рассказал Кимаковский.

Командиры «Азова»* сбежали в ДНР

По словам советника главы ДНР, у украинских военнослужащих практически нет шансов выйти из леса.

Ранее Кимаковский сообщал, что командиры украинского батальона «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) сбежали в тыл с краснолиманского направления. Они ушли за реку Оскол на расстояние 30 километров.