«Ростех» удивил Запад темпами производства оружия

Госкорпорация «Ростех» за первые шесть месяцев 2025 года поставила в войска 65 процентов оружия от годового плана. Такие темпы производства удивили Запад, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов РИА Новости.

В ответ на вопрос о достижении оборонно-промышленным комплексом России предела в производства оружия, Чемезов заверил, что «потолок» у российской «оборонки» очень высокий. Глава «Ростеха» подчеркнул, что российские предприятия выпустят столько оружия, сколько потребуется.

«По особо востребованным образцам вооружений и военной техники идем с опережением — за первые полгода поставили в войска 65 процнтов от годового плана. Запад в шоке от наших темпов», — сказал Чемезов.

В июне гендиректор «Ростеха» рассказал, что за 2024 год производство легкобронированной техники и танков увеличилось в 1,1 раза, а производство снарядов для реактивных систем залпового огня увеличил в 1,7 раза.