Уничтожение танка Leopard и удар «Краснополя»: новости СВО к утру 22 августа

В Минобороны России сообщили об уничтожении двух украинских танков и катера с пехотой ВСУ в ДНР. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных по состоянию на утро пятницы, 22 августа.

Уничтожение Leopard и Т-72

ВС РФ уничтожили танки Т-72 и Leopard украинских сил у села Подолы (Купянский район Харьковской области), сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Российская разведка обнаружила замаскированные в лесу танки 14-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

FPV-дроны и барражирующий боеприпас «Ланцет» нанесли удары по бронетехнике. По данным Минобороны, в результате танки полностью сгорели.

Продвижение ВС РФ под Купянском

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что российские войска заняли новые позиции на купянском направлении. По данным Марочко, северо-восточнее села Кондрашовка ВС РФ продвинулись в направлении Малой Шапковки и заняли часть украинских позиций в лесополосе. Он добавил, что в районе Тищенковки под огневой контроль взят участок трассы протяженностью в километр.

Удар по катеру ВСУ

Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили катер с украинскими военными в ДНР, сообщили в Минобороны России. Катер был обнаружен в ходе воздушной разведки на константиновском направлении в окрестностях поселка Бересток.

Во время высадки сил ВСУ на берег артиллеристы нанесли удар по группе пехоты на катере и по встречавшим их военным. В результате ВСУ потеряли до отделения пехоты.

Срыв ротации ВСУ

Российские операторы FPV-дронов уничтожили автомобили ВСУ, доставлявшие на позиции боеприпасы и личный состав для ротации, сообщили в Минобороны РФ. Первый дрон поразил пикап с боекомплектом, в результате удара по машине произошел взрыв и начался пожар. В Минобороны подчеркнули, что попытка снабжения передовых подразделений ВСУ была сорвана.

Удар «Краснополя»

Российская разведка выявила на южно-донецком направлении опорные пункты ВСУ в лесу. Разведчики передали координаты целей артиллеристам, те нанесли по целям удары высокоточными боеприпасами «Краснополь», рассказали в Минобороны РФ.

В результате были уничтожены огневая точка ВСУ, окопы и блиндажи. После этого подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвигаться в глубину украинской обороны.

Операция в ЛНР

В ЛНР операторы ударных беспилотников ликвидировали расчет дронов ВСУ, состоявший из четырех человек, сообщили в Минобороны России. Также были уничтожены ретрансляторы, позволявшие увеличить дальность полетов украинских дронов.

Начало боев за Константиновку

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил ТАСС, что освобождение села Александро-Шультино (Краматорский район ДНР) позволяет российским силам начать полномасштабное наступление на Константиновку. Марочко добавил, что в Предтечино расширяется зона контроля ВС РФ.