На Украине заявили о крупном наступлении российских войск на северском направлении
Российские войска в результате успешных боевых действий глубоко продвинулись в районе Серебрянского лесничества. О крупном наступлении Вооруженных сил (ВС) России на северском направлении сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.
Как следует из публикации, ВС РФ за сутки продвинулись со стороны села Диброва на юго-запад в направлении Северского Донца, а также в сторону Серебрянки с востока.
ВСУ атаковали Ростовскую область
Источник отметил, что российские войска также наступают в районе Ольговского в Запорожской области.
Ранее стало известно о продвижении ВС России под Купянском. По словам полковника Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрея Марочко, северо-восточнее Кондрашовки российские войска продвинулись по направлению Малой Шапковки и заняли часть позиций Вооруженных сил Украины в лесополосе.