Сможет ли российская ПВО сбить новую украинскую ракету «Фламинго»

Российские системы ПВО способны без особых проблем обезвредить новую украинскую крылатую ракету «Фламинго». Как сообщает «Царьград», об этом заявил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев.

«Фламинго» создана на основе британской крылатой ракеты FP-5 Milanion с заявленной дальностью пуска до 3 тысяч километров. Таким образом, это, скорее, копия чужой разработки, адаптированной под украинский военно-промышленный комплекс. По словам Киселева, ракету специально передали Украине для апробирования в реальных боевых действиях.

«Во Франции, Англии, Германии есть достаточное количество ракет большой и средней дальности, старых образцов еще разработок 1960-70-х годов. По всей вероятности, периодически они их будут передавать», — сказал эксперт.

Особое внимание обращает на себя заявленная дальность, однако Киселев считает, что отечественные системы ПВО справятся с ней. Полковник ЛНР напомнил, что в России на дежурстве стоят С-400 и С-500 «Посейдон», которые выполняют любые задачи, даже в стратосфере. По этой причине Киселев считает, что этот вид боеприпаса не будет «каким-то уникальным» с точки зрения уничтожения в воздухе.