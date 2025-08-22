В России назвали пугающий США фрегат «морским терминатором»

Российский фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350, который беспокоит американских стратегов, — это универсальный корабль для поражения различных целей. Особенности пугающего США фрегата назвал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС.

«Фрегаты проекта 22350 являются носителями высокоточного ракетного вооружения — не только "Калибров", но и "Цирконов". Это морской терминатор, универсальный солдат, который может выступать охотником на атомные подводные лодки противника с безопасного для себя расстояния», — сказал эксперт.

По его словам, фрегат проекта 22350 — это модульная платформа, которая может выявлять и уничтожать как объекты в прибрежной зоне, так и элементы авианосных групп. Первые фрегаты получили 16 ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14, а с пятого корабля их количество удвоили. Комплекс позволяет использовать различные ракеты, включая гиперзвуковые «Цирконы» с дальностью полета до 1500 километров.

По словам Степанова, спуск на воду «Адмирала Амелько» можно рассматривать в качестве ответа на развертывание эсминцев Военно-морских сил США типа Arleigh Burke в Тихом океане.

Ранее в августе обозреватель издания The National Interest Брэндон Вайхерт писал, что фрегат «Адмирал Амелько» не дает американским стратегам спать по ночам.