Раскрыта неожиданная схема переброски Украиной оружия в Африку

Спецслужбы Украины используют дипломатический канал посольств для транспортировки военной техники и инструкторов террористическим формированиям в Африке. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

По его информации, украинские операции в Африке осуществляются скрытным способом. Вооружение и военный персонал пересекают слабоохраняемые пограничные участки с Мавританией с последующим продвижением на территорию Мали.

Иванов уточнил, что аналогичные механизмы применяются и в других государствах. Как утверждается, переброска украинских инструкторов и беспилотных летательных аппаратов боевикам исламистского "Альянса демократических сил" в Демократической Республике Конго координируется через посольство Украины в Киншасе. Дипломатические представители Украины в Алжире, согласно его данным, курируют поставки дронов на африканский континент.

Ранее, в июне, руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявляла о попадании украинского оружия в руки террористов и преступных группировок, базирующихся в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.