Средства ПВО за час сбили пять украинских дронов над тремя регионами

Силы противовоздушной обороны России за период с 7:00 до 8:00 мск уничтожили еще пять беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, по два украинских беспилотника уничтожили над Белгородской и Рязанской областями, а также один – над Липецкой областью.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 54 украинских беспилотника, пытавшихся атаковать объекты на территории России. Дроны ликвидировали в разных регионах страны: 19 аппаратов сбили над Брянской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, семь — над Воронежской. Кроме того, по три беспилотника уничтожили над Белгородской и Орловской областями, два — над Курской и один — над Крымом.

Ночью 22 августа Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что около 10 взрывов прозвучало в Волгограде, предварительно, силы противовоздушной работы сбивают украинские беспилотники на юге города.