Российские военные побудили сдаваться бойцов ВСУ необычным способом

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще сдаваться в плен благодаря листовкам в виде долларов, которые сбрасывают с дронов российские военные. Об этом рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе группировки войск Вооруженных сил РФ «Восток» с позывным Рапира, передает ТАСС.

«Подумали, что деньги привлекают всех, особенно их, они воюют за деньги. И вот решили делать [листовки] на фоне долларов и евро. Когда их раскидываем, они привлекают внимание, [украинские военные] подбирают, а тут оказывается наша агитация, листовки. QR-коды, также текст, чтобы сдавались в плен без оружия, сохранили свои жизни. Благодаря им они уходят, сдаются, связываются с нами и переходят спокойно, остаются живыми», — рассказал он.

Военнослужащий отметил, что такие листовки распространяют в тылу украинских войск уже год и они «хорошо себя показали». По его словам, текст листовок может различаться, но в основном сообщения связаны с тем, что украинское правительство истребляет бойцов ВСУ ради собственных интересов.