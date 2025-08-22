Раскрыта судьба Сырского в случае приезда в Россию для встречи с больным отцом

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, глава ВСУ Сырский не сможет навестить в России больного отца, так как будет задержан на границе.

© fedpress.ru

«Ранее брат Сырского Олег сообщил РИА Новости, что его отец находится при смерти, и попросил больше их не беспокоить», – пишет агентство.

Главком ВСУ находится в федеральном розыске с мая 2023 года по статье УК РФ . Это означает, что при попытке въезда в Россию он будет задержан, пишет РИА Новости.

