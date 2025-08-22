ВСУ атаковали Ростовскую область
В Ростовской области отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что дроны были уничтожены в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. В результате атаки никто не пострадал, по предварительным данным, разрушений нет.
После падении обломков беспилотников произошли возгорания, они были оперативно потушены, добавил Слюсарь.
Ночные удары дронов ВСУ привели к возгораниям в Волгоградской области
Минувшей ночью украинские дроны также атаковали Волгоградскую область. По данным Shot, в Волгограде прозвучало около десяти взрывов, в небе над Волгой были видны яркие вспышки.