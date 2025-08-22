Ракетный удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье повредил цех по сборке двигателей для военных вертолетов и дронов ВСУ. Об этом сообщил председатель координационного совета по интеграции новых регионов и член ОП РФ Владимир Рогов Владимир Рогов.

«Согласно подтвержденной оперативной информации, а также сообщений с места, ракетный удар нанесен по заводу "Мотор Сич", который противник переоборудовал под военные нужды. Было не менее четырех попаданий», – заявил Рогов.

По его словам, серьезно поврежден цех по ремонту и сборке двигателей для военных вертолетов, тяжелых дронов и легких самолетов.

Рогов рассказал, какая истинная цель размещения на Украине западных войск

Уничтожены готовая продукция, запчасти и комплектующие. Это скажется на обороне и наступательных возможностях ВСУ, пишет РИА Новости.

Напомним, что в Рязанской области стартовало обучение победителей второго потока программы «Герои 62».