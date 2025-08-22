Силы ПВО России отразили более тысячи атак дронов после саммита на Аляске

За неделю, прошедшую после саммита Россия и США на Аляске, средства противовоздушной обороны отразили 1120 атак беспилотников ВСУ на объекты в России. Такие подсчеты приводит РИА Новости на основе ежедневных сводок Минобороны РФ.

Встреча президентов двух стран состоялась в Анкоридже 15 августа. С этого дня, по информации агентства, наибольшее количество дронов было сбито в Донецкой народной республике — 808. Еще 68 беспилотников уничтожены в Белгородской области и 31 — в Воронежской области.

Кроме того, в ночь на 17 августа на территории Смоленской АЭС техническими средствами был подавлен украинский дрон. При падении аппарат взорвался, в результате чего повреждены несколько окон в здании энергоблока.

Во вторник атака беспилотника на высоковольтное оборудование в Запорожской области привела к аварийному отключению электроэнергии во всем регионе. Как сообщили на Запорожской АЭС, это не повлияло на работу станции.

Жители российского города услышали взрывы

Утром в четверг падение дрона повредило энергообъект в Воронежской области, оставив без электричества несколько сел и вызвав задержки пассажирских поездов.

15 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Они обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Ранее на Западе раскрыли, как Трамп может ускорить встречу Путина и Зеленского.