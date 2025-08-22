Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) помогли бойцам РФ, которых засыпало в окопе: они откопали их, чтобы затем вместе отправиться к позициям российских войск. Об этом RT сообщил снайпер с позывным Тагил.

«Было такое, что наших засыпало в окопе, а откопали их… двое хохлов, которые рядом сидели на точке. А потом все вместе рванули к нашим позициям», — поведал собеседник телеканала.

Он отметил, что сдавшиеся в плен украинцы были насильно мобилизованными.

Плененный под Угледаром боец ВСУ Мельник поблагодарил военных ВС РФ за спасение

Ранее командир штурмовой группы 36-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Босян рассказал, что украинские военнослужащие в селе Искра Днепропетровской области уничтожали сослуживцев, чтобы они не сдались в плен.