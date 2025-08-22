Украина снова ударила по нефтепроводу «Дружба»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова нанесли удар по нефтепроводу «Дружба», по которому Россия поставляет нефть в Словакию и Венгрию. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт Броуди с позывным «Мадьяр».

«Украина снова разбила нефтепровод "Дружба", через который Европа получает нефть от [президента РФ Владимира] Путина», — рассказал он. До этого ВСУ ударили по нефтепроводу 18 августа.

20 августа поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба» возобновили. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Будапешт ожидает, что Украина впредь не предпримет подобных атак на нефтепровод, который имеет критически важное значение для энергоснабжение Венгрии.

«Мадьяр» был назначен руководителем СБС в начале июня указом президента Украины Владимира Зеленского. Броуди указал на необходимость реформы организации ударов беспилотников вглубь России, однако отказался раскрывать подробности из соображений секретности.