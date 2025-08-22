Румыния готова предоставить свои базы союзникам НАТО

Премьер-министр Румынии Илие Боложан заявил, что страна могла бы предоставить свои военные базы союзникам по НАТО в качестве вклада в решение украинского конфликта.

«Учитывая принадлежность Румынии к НАТО, наши военные базы, которые и сегодня управляются совместно нашими силами и силами НАТО... могут использоваться войсками НАТО, войсками США, других союзников», — сказал он в интервью телеканалу Antena 1, его цитирует ТАСС.

При этом Боложан подчеркнул, что Румыния «как нельзя более ясно» заявила, что не будет направлять войска на Украину.

Reuters: США и ЕC уже подготовили варианты по гарантиям безопасности для Украины

Ранее агентство Reuters писало, что военные ведомства США и стран Европы разработали варианты гарантий безопасности, которые планируется предложить Украине для урегулирования конфликта.