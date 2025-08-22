Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливают давление на мирных жителей оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Он заявил, что военные ВСУ унижают жителей за незнание украинского языка, а также подвергают «проверкам и насилию».

По словам Сальдо, тех, кого называют «предателями», фактически лишают права на нормальную жизнь. Семьям приходится бросать дома, в то время как боевики «заселяют их и грабят хозяйства до последней мелочи».

Сальдо рассказал об уничтожении логистики ВСУ на Карантинном острове

Ранее губернатор Херсонской области заявил, что украинские войска готовятся бежать из Херсона, устанавливая антидроновые сети на выезде из города для безопасного отхода.