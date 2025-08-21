В Колумбии боевики сбили вертолет с полицейскими

В Колумбии боевики сбили полицейский вертолет. Погибли 6 человек, еще 7 получили ранения различной степени тяжести, пишет O Globo.

Инцидент произошел в четверг, 21 августа, в сельской местности.

Губернатор департамента Антьокия Андрес Хулиан Рендон заявил, что агенты прибыли в регион для ликвидации незаконных плантаций.

По его данным, вертолет при помощи беспилотника сбили боевики одной из крупных местных группировок — ФАРК или «Клана Персидского залива». Он добавил, что ни одна из них пока не взяла на себя ответственность.

Глава региона уточнил, что пострадавшие полицейские будут эвакуированы в клиники — персонал уже предупрежден и готовится к приему пациентов.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года восемь служащих ВВС Колумбии погибли при крушении вертолета Huey II на востоке страны.