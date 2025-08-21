В Норвегии сформировали военную бригаду на границе с Россией

В Норвегии сформировали новую военную бригаду, которая расположена в Финнмарке — области на границе с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, это первая новая военная бригада в стране с 1982 года. Для нового соединения уже был выработан план развития до 2032 года.

«Формирование Финнмаркской бригады — это необходимый ответ на более нестабильную ситуацию в сфере политики безопасности. Цель — устрашение тех, кто не желает нам добра», — заявил Эйде.

Ранее Литва обнародовала планы по защите от России — в них входит создание минных полей и оборонительных сооружений.