В Белоруссии допустили создание совместных ракет с технологией «Орешника»

Госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил об изучении вопросов интегрирования технологии российского комплекса «Орешник» в совместные ракеты. Его слова приводит «Белта».

Вольфович указал, что ранее совместно с Китаем был создан ракетный комплекс «Полонез», но позже белорусские специалисты его модернизировали и теперь он является «современнейшим комплексом». Дальность ракеты была увеличена с 200 до 300 километров. Вольфович назвал нынешний «Полонез» высокоточным оружием.

«Конечно же, любое оружие требует корректировки, внесения изменений. Вопросы уже ставятся оснащения этих ракет ядерными боеголовками. И как интегрировать технологии "Орешника", может быть, в какие-то ракеты совместные. Как совместно уже с российской стороной корректировать и работать в этом направлении, создавая современную ракету», — добавил он.

Госсекретарь Совбеза Белоруссии подчеркнул, что в данном вопросе не идет речи об угрозах кому-либо.