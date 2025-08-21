Великобритания устроила слежку за российским эсминцем

Экипаж патрульного корабля ВМС Великобритании HMS Trent и вертолет Wildcat отследили проход через пролив Ла-Манш из Северного моря и обратно российского эсминца, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу королевского военно-морского флота.

© пресс-служба ЗВО по СФ

В ВМФ уточнили, что патрульный корабль в течение пяти дней наблюдал за эсминцем «Вице-адмирал Кулаков» и двумя танкерами в проливе Ла-Манш.

HMS Trent следовал за эсминцем от Грейт-Ярмута в северо-восточной части пролива до острова Ушант в юго-западной части пролива, пояснили в пресс-службе.

Ранее западные СМИ сообщили о «перехвате» британским флотом в проливе Ла-Манш дизель-электрической подводной лодки ВМФ России «Краснодар».

По словам военных экспертов, журналисты позволили себе нелепую, некорректную формулировку.

«Формулировка «перехватил» выглядит, по крайней мере, нелепо. Всем известно, что подводные лодки проходят Ла-Манш в надводном положении и в соответствии с морским международным правом. Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», — пояснили аналитики.

Лодка, выполнив задачи в Средиземном море, планово возвращалась к своему месту базирования, уточнили эксперты. Они добавили, что все было штатно, и совершенно не сенсационно.