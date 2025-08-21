Названа следующая военная цель Запада

Военный аналитик Игорь Коротченко считает, что «большая война» между западными странами и Ираном неизбежна. Об этом эксперт рассказал порталу NEWS.ru.

По мнению Коротченко, иранская ядерная программа - «удобный предлог» для проведения Израилем и его союзниками любых операций. Израиль начал атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивал, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях.

В течение двенадцати дней Иран и Израиль обменивались массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей. В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным центрам Ирана. В Вашингтоне заявили, что ключевые объекты Тегерана по обогащению урана уничтожены. При этом власти Ирана утверждают, что заранее переместили запасы урана.

Соглашение Ирана и Израиля о прекращении огня вступило в силу 24 июня. Но, по мнению Коротченко, это еще не конец. Он назвал «задачей номер один» для Израиля, США и других западных стран «ликвидацию Ирана как геополитического субъекта». Эксперт отметил, что Иран влияет не только на ход важнейших событий на Ближнем Востоке, но и в Евразии.