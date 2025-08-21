Потери ВСУ могут стоить Украине семи бюджетов

Московский Комсомолец

Компенсационные выплаты семьям погибших украинских военных могут превысить 630 миллиардов долларов, что составляет более трех годовых ВВП Украины или семь ее годовых бюджетов. К такому выводу пришло агентство РИА Новости на основе данных, полученных от хакерской группировки KillNet.

Хакеры ранее заявили, что взломали базу данных Генштаба ВСУ, согласно которой потери украинской армии убитыми и пропавшими без вести с 2022 года составили 1,7 миллиона человек.

Согласно официальной информации Минобороны Украины, семья каждого погибшего военнослужащего имеет право на выплату в размере 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов). Если данные хакеров верны, общая сумма долга властей перед семьями может достигнуть 25,5 триллиона гривен. При этом весь ВВП Украины в 2024 году составил около 190 миллиардов долларов.

Юрист Роман Коваленко из движения «Другая Украина» в беседе с агентством заявил, что Киев не сможет произвести такие выплаты.

«Без западной помощи Украина не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионерам», — сказал он.

Его коллега, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, назвал такие потери «демографической катастрофой», от которой страна «будет восстанавливаться десятки и десятки лет».

