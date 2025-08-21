Компенсационные выплаты семьям погибших украинских военных могут превысить 630 миллиардов долларов, что составляет более трех годовых ВВП Украины или семь ее годовых бюджетов. К такому выводу пришло агентство РИА Новости на основе данных, полученных от хакерской группировки KillNet.

© Московский Комсомолец

Хакеры ранее заявили, что взломали базу данных Генштаба ВСУ, согласно которой потери украинской армии убитыми и пропавшими без вести с 2022 года составили 1,7 миллиона человек.

Согласно официальной информации Минобороны Украины, семья каждого погибшего военнослужащего имеет право на выплату в размере 15 миллионов гривен (около 360 тысяч долларов). Если данные хакеров верны, общая сумма долга властей перед семьями может достигнуть 25,5 триллиона гривен. При этом весь ВВП Украины в 2024 году составил около 190 миллиардов долларов.

Юрист Роман Коваленко из движения «Другая Украина» в беседе с агентством заявил, что Киев не сможет произвести такие выплаты.

«Без западной помощи Украина не сможет ничего, ей едва хватает на выплаты бюджетникам и пенсионерам», — сказал он.

Его коллега, бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров, назвал такие потери «демографической катастрофой», от которой страна «будет восстанавливаться десятки и десятки лет».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий