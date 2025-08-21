Во Франции создали петицию против отправки войск на Украину

Мария Иванова

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал граждан страны подписать петицию против отправки французских войск на Украину. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

Во Франции создали петицию против отправки войск на Украину
© Global Look Press

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае заключение сделки с Россией гарантии безопасности Украине предоставят несколько европейских стран «в координации с США». Источники Bloomberg сообщили, что гарантии могут включать отправку в страну «сил поддержки», мониторинг и обеспечение воздушного прикрытия.

По словам собеседников агентства, речь может идти о реализации ранее согласованных Британией и Францией планов, включающих отправку европейских сил на Украину. Россия не раз отвергала такие инициативы.

«Нет отправке французских войск на Украину!» - написал Филиппо на своей странице.

Он опубликовал ссылку на петицию против отправки солдат. Ее авторы заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры ЕС «полны решимости» сорвать мирные усилия Трампа, активизировав свое военное участие.

«Эта эскалация - аномалия, тем более дорогостоящая, учитывая, что Украина взяла на себя обязательство приобрести американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, в основном за счёт европейских налогоплательщиков. Эту воинственную безудержную гонку необходимо остановить!» - подчеркнули авторы петиции.