Во Франции создали петицию против отправки войск на Украину
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал граждан страны подписать петицию против отправки французских войск на Украину. Об этом Филиппо написал в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае заключение сделки с Россией гарантии безопасности Украине предоставят несколько европейских стран «в координации с США». Источники Bloomberg сообщили, что гарантии могут включать отправку в страну «сил поддержки», мониторинг и обеспечение воздушного прикрытия.
По словам собеседников агентства, речь может идти о реализации ранее согласованных Британией и Францией планов, включающих отправку европейских сил на Украину. Россия не раз отвергала такие инициативы.
«Нет отправке французских войск на Украину!» - написал Филиппо на своей странице.
Он опубликовал ссылку на петицию против отправки солдат. Ее авторы заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры ЕС «полны решимости» сорвать мирные усилия Трампа, активизировав свое военное участие.
«Эта эскалация - аномалия, тем более дорогостоящая, учитывая, что Украина взяла на себя обязательство приобрести американское оружие на сумму 100 миллиардов долларов, в основном за счёт европейских налогоплательщиков. Эту воинственную безудержную гонку необходимо остановить!» - подчеркнули авторы петиции.