Во Франции создали петицию против отправки войск на Украину

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал граждан страны подписать петицию против отправки французских войск на Украину. Об этом Филиппо написал в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае заключение сделки с Россией гарантии безопасности Украине предоставят несколько европейских стран «в координации с США». Источники Bloomberg сообщили, что гарантии могут включать отправку в страну «сил поддержки», мониторинг и обеспечение воздушного прикрытия.

По словам собеседников агентства, речь может идти о реализации ранее согласованных Британией и Францией планов, включающих отправку европейских сил на Украину. Россия не раз отвергала такие инициативы.

«Нет отправке французских войск на Украину!» - написал Филиппо на своей странице.

Он опубликовал ссылку на петицию против отправки солдат. Ее авторы заявили, что президент Франции Эммануэль Макрон и другие лидеры ЕС «полны решимости» сорвать мирные усилия Трампа, активизировав свое военное участие.