Почти 150 российских солдат, защищавших Кучеров Яр в зоне прорыва ВС РФ на покровском направлении, выстояли против сил ВСУ, превосходивших их по численности в десять раз. Об этом сообщает Mash.

Накануне сообщалось, что 150 российских штурмовиков несколько суток ждут подкрепления и держат оборону против двух тысяч украинских солдат в зоне прорыва ВС РФ у Красноармейска (Покровска) в ДНР.

В публикации говорится, что российские бойцы смогли соединиться с другими частями ВС РФ.

ВС РФ уничтожили полигон колумбийских наемников

"За четверо суток им пришлось отразить около 20 атак ВСУ и удержать результат прорыва", - пишет Mash.

По данным издания, преобладающая часть взводов ушла на ротацию и сейчас 10-километровый участок от Федоровки до Кучерова Яра находится под контролем ВС РФ.

Отмечалось, что против российских военных сюда были брошены самые боеспособные части ВСУ - силы спецопераций, десант и боевики нацбата.

В ДНР сообщали, что украинская группировка в Красноармейске оказалась в оперативном окружении - армия РФ перерезала все дороги снабжения. Кроме того, юго-восточнее города российские военные прорвали оборону ВСУ в районе села Чунышино.