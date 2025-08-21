На Украине показали производство ракет «Фламинго»

Украина показала производственную площадку, на которой собирают крылатые ракеты «Фламинго», на видео. На соответствующий ролик обратила внимание газета «Страна» в Telegram.

На ролике можно заметить несколько собранных ракет и проверку механизма одной из них. Также на видео показали сборку дрона-камикадзе самолетного типа. Демонстрация «Фламинго» на фоне рабочих позволяет примерно представить ее размеры.

Отмечается, что сейчас выпускают одну ракету в день, а к октябрю темпы выпуска хотят нарастить до семи изделий в день.

О начале производства «Фламинго» стало известно ранее в августе. Заявленная дальность ракеты составляет 3000 километров. Изделие очень похоже на ракету FP-5 компании Milanion Group Ltd, которая зарегистрирована в Великобритании. Поэтому считается, что Киев выдает иностранную ракету за собственную разработку.

Ранее в этом же месяце полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил, что ракеты «Фламинго» окажут влияние на соотношение сил в зоне проведения специальной военной операции, только если Украина произведет их в достаточном количестве.