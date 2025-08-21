Белоусов приехал в командный центр одной из воюющих в зоне СВО группировок

Министр обороны России Андрей Белоусов приехал в командный центр группировки войск «Север». Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

Глава оборонного ведомства провер рабочее совещание с командованием группировки. Он также заслушал доклады о текущей обстановке и действиях ВСУ в зоне ответственности «северян».

Кроме того, Белоусов осмотрел образцы российской военной техники. В частности, ему показали роботизированный комплекс, который способен устанавливать противотанковые мины без угрозы личному составу Российской армии.