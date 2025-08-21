Трехтонная бомба уничтожила силы Украины в Димитрове

В соцсетях появились кадры уничтожения пункта временной дислокации бригады Нацгвардии Украины в донецком Димитрове (на Украине город называют Мирноградом). Внимание на запись обратили «Аргументы и факты».

По данным издания, в пункте находились члены украинской 15-й бригады оперативного назначения. Для поражения была применена бомба ФАБ-3000. В результате пункт временной дислокации был уничтожен.

Восемнадцатого августа в Минобороны России сообщили об уничтожении украинских пунктов временной дислокации в ДНР авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500. Удары были нанесены по целям в Димитрове и Иванополье.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что логистика ВСУ в Красноармейске и соседнем Димитрове серьезно нарушена. По его словам, ВСУ там находятся в такой ситуации, «когда сложно отступить уже, даже если есть большое желание».