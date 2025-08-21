Армия РФ нанесла групповой удар по военным объектам Украины

В ночь на 21 августа российские войска нанесли групповой удар по украинским военным объектам, включая аэродромы и склады боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В Минобороны заявили, что удар был нанесен высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, которые обеспечивали работу таких предприятий, военные аэродромы, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов, а также склады боеприпасов и имущества ВСУ.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сообщили военные.

Военный корреспондент Кирилл Федоров ранее сообщил, что по украинской авиабазе Мукачево в Закарпатской области был нанесен ракетный удар, сообщали «Аргументы и факты». По данным Федорова, цели на военном аэродроме были поражены «Калибрами». В результате на авиабазе начался пожар.