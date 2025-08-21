Пограничник подорвался на мине для «сдерживания России»

В Латвии пограничник подорвался на одной из мин, которые местные власти установили для «сдерживания России». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, пограничник был госпитализирован с минно-взрывной раной. Других деталей Telegram-канал не приводит.

В апреле 2025 года Латвия вышла из Оттавской конвенции, которая запрещает производство и использование неуправляемых противопехотных мин. Власти страны объяснили это решение «существенными изменениями в сфере региональной безопасности».

Власти Латвии заявили, что неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими вооружениями «не имеют альтернатив в повышении обороноспособности». О выходе из Оттавской конвенции также объявляли Литва, Польша, Эстония и Финляндия.